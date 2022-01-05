«Металлург» не может улететь из Нур-Султана после матча с «Барысом»

Магнитогорский клуб должен был вылететь час назад, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Как отмечает издание, на данный момент команда находится в самолете.

Ранее RT сообщил, что аэропорт «Нурсултан Назарбаев» в Нур-Султане отменил поздние рейсы из-за введенного в городе комендантского часа. Рейсы, которые должны вылететь из Нур-Султана раньше начала комендантского часа и прибыть в города Казахстана, где действует режим ЧС, после 23:00 (20:00 мск), также отменены.

Добавим, что встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев площадки. Игра проходила без зрителей из-за того, что по указу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Нур-Султане было введено чрезвычайное положение.