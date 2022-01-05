Магнитогорский «Металлург» все-таки улетел домой из Казахстана

Магнитогорский «Металлург» благополучно вылетел домой из Нур-Султана после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса».

«Самолет с командой «Металлург» вылетел», - приводит ТАСС заявление пресс-службы КХЛ.

Напомним, в начале 2022 года жители нефтедобывающих регионов вышли на улицы с протестами против резкого увеличения цен на сжиженный газ. Впоследствии волна беспорядков докатилась и до столицы Казахстана, где президентом страны был введен режим чрезвычайного положения.

Встреча «Металлурга» и «Барыса» проходила без зрителей и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.