Первый вице-президент «Металлурга»: К «Барысу» вопросов нет, а КХЛ на все наплевать

Первый вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков раскритиковал руководство КХЛ за проведение матча между «сталеварами» и «Барысом» в столице Казахстана.

«Спросите у лиги, как дела! На каком основании обратились к Козлову, который сказал, что ничего переносить не будет. Почему был нарушен пункт и при чрезвычайном положении в стране команду с понятно каким психологическим настроем заставили проводить матч, когда все не глухие.

На каком основании в лиге двоякое отношение? Кому-то можно переносить матчи с ковидом, а основной пункт гласит, что при чрезвычайном положении все матчи должны быть отменены. Кто кому гарантировал безопасное проведение матча? А что же с психологическим настроем игроков?

Сейчас команда сидит в самолете, и я не знаю, когда мы взлетим. После игры прошло уже очень много времени. Но «Барыс» со своей стороны сделал сопровождение до аэропорта - к ним вопросов нет. А с психологией игроков что делать? Лиге на все наплевать», - приводит слова Ласькова ТАСС.

Напомним, в начале 2022 года жители нефтедобывающих регионов Казахстана вышли на улицы с протестами против резкого увеличения цен на сжиженный газ. Впоследствии волна беспорядков докатилась и до Нур-Султана, где президентом страны был введен режим чрезвычайного положения.

Встреча «Металлурга» и «Барыса» проходила без зрителей и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.