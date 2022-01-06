Шайба Михеева помогла «Торонто» обыграть «Эдмонтон»

Хоккеисты «Торонто Мэйпл Лифс» одержали домашнюю победу над «Эдмонтон Ойлерз» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Отметим, что одним из авторов заброшенных шайб в составе победившей команды стал российский форвард Илья Михеев, отличившийся на 52-й минуте. В нынешнем сезоне 27-летний игрок набрал 3 (0+3) очка в трех встречах. Также по голу забили Джон Таварес (5), Ти Джей Броди (20) и Александр Керфут (60).

Соперник ответил результативными бросками Брендана Перлини (10) и Леона Драйзайтля (12).

Таким образом, «Торонто» набрал 46 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Эдмонтон» идет восьмым на Западе с 38 очками – команда потерпела свое пятое поражение кряду.

9 января «Мэйпл Лифс» сыграют в гостях против «Колорадо», а «Ойлерз» двумя днями позже на своей площадке примут «Оттаву».