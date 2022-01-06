«Сент-Луис» в гостях уступил «Питтсбургу», на счету Тарасенко одна результативная передача

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» – «Сент-Луис Блюз» завершился победой хозяев со счетом 5:3.

Одним из главных героев встречи стал форвард «пингвинов» Брайан Раст, забросивший две шайбы на 34-й и 36-й минутах. Также по голу забили Сидни Кросби (53), Эван Родригес (53) и Брок Макгинн (59).

В составе гостей результативными бросками отличились Брэйден Шенн (21), Джордан Кайру (29) и Колтон Парэйко (34). Российский нападающий Владимир Тарасенко провел на льду 14 минут 23 секунды и отдал одну голевую передачу. Форварды Павел Бучневич и Иван Барбашев остались без результативных очков – хоккеисты отыграли 17 минут 10 секунд и 17 минут 15 секунд соответственно.

Добавим, что «Питтсбург» одержал свою девятую победу кряду в НХЛ – в данный момент команда занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 43 очка. «Сент-Луис» идет третьим на Западе (43 очка).

7 января «Пингвинз» встретятся в гостях против «Филадельфии», а «Блюз» днем позже сыграют дома с «Вашингтоном».