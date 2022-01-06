«Торонто» – «Эдмонтон». Михеев признан первой звездой встречи

НХЛ сообщила о том, что форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев признан первой звездой матча регулярного чемпионата с «Эдмонтон Ойлерз» (4:2).

Отметим, что 27-летний хоккеист отыграл 14 минут 5 секунд и стал автором победной заброшенной шайбы. В нынешнем сезоне россиянин набрал 3 (0+3) очка в трех встречах.

По информации источника, второй звездой игры стал партнер Михеева по команде – нападающий Вильям Нюландер, отдавший два ассиста. Тройку лучших замкнул нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль – на счету немецкого игрока один гол.

Добавим, что «Торонто» набрал 46 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Эдмонтон» идет восьмым на Западе с 38 очками.

9 января «Мэйпл Лифс» сыграют в гостях против «Колорадо», а «Ойлерз» двумя днями позже на своей площадке примут «Оттаву».