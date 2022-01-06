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КХЛ перенесла матч «Барыс» – «Ак Барс» в Россию по причине сложной ситуации в Казахстане

Игра должна была пройти 17 января.
06 января 2022 11:54
автор: Владислав Корегин

Матч между «Барысом» и «Ак Барсом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, запланированный на 17 января в Нур-Султане, будет сыгран на территории России.

Как сообщает пресс-служба лиги, данное решение было принято в связи со сложной политической ситуацией в Казахстане. В данный момент руководители КХЛ обсуждают вариант с проведением встречи в Казани.

Напомним, что 2 января жители нефтедобывающих регионов Казахстана вышли на улицы с протестами против резкого увеличения цен на сжиженный газ. Впоследствии волна беспорядков докатилась и до Нур-Султана, где президентом страны был введен режим чрезвычайного положения.

источник: КХЛ
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