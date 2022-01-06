НХЛ объявила о переносе трех матчей регулярного чемпионата в связи с ограничениями в Канаде

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что три матча регулярного чемпионата была перенесены на неопределенный срок.

По информации источника, речь идет об играх, которые должны были состояться в Канаде, а именно «Монреаль» – «Нью-Джерси» (15 января), «Торонто» – «Нью-Джерси» (18 января) и «Эдмонтон» – «Чикаго» (19 января). Данная ситуация произошла по причине сложной эпидемиологической ситуации на территории страны, связанной с коронавирусом. Канадские власти вели ограничения на посещение общественных мероприятий.

Отметим, что в нынешнем сезоне НХЛ перенесла уже 98 матчей регулярного чемпионата.