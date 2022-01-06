Матч «Йокерит» - «Салават Юлаев» будет отменен из-за вспышки коронавируса в составе уфимцев

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и «Салаватом Юлаевым» вероятнее всего не состоится.

По информации «Чемпионата», в составе уфимского клуба зафиксирована вспышка коронавируса. Перед последней сдачей игроками ПЦР-тестов количество заболевших в команде составляло три человека, однако по результатам последних анализов оно значительно увеличилось.

Встреча «Йокерита» и «Салавата» должна была пройти в Хельсинки 8 января.

После 46 матчей подопечные Томми Лямся с 62 очками занимают четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции.