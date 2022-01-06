«Северсталь» на выезде разгромила «Куньлунь»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ череповецкая «Северсталь» в гостях крупно обыграла «Куньлунь».
Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу подопечных Андрея Разина, в составе которых отличились Кирилл Пилипенко и Никита Гуслистов, оформившие по дублю, а также Николай Тимашов, Давид Думбадзе и Йоонас Няттинен. Отметим, что череповчане трижды реализовали большинство.
Хозяева смогли ответить лишь шайбой Райана Спроула, также использовавшего численный перевес.
«Северсталь» набрала 59 очков и закрепилась на пятой строчке турнирной таблицы Западной конференции.
«Куньлунь» с 25 очками остался последним на Востоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин, Китай) - «Северсталь» (Череповец, Россия) - 1:7 (0:3, 1:3, 0:1)
Голы:
0:1 - Пилипенко (Тимашов, Кодола), 4:52
0:2 - Тимашов (Думбадзе), 7:17
0:3 - Пилипенко (Вовченко, Стенквист), 17:45 (5х4)
0:4 - Думбадзе (Гуслистов, Гераськин), 26:09
0:5 - Гуслистов (Гераськин, Кодола), 33:38 (5х4)
0:6 - Няттинен (Вовченко, Стенквист), 38:12 (5х4)
1:6 - Спроул (Фу), 39:58 (5х4)
1:7 - Гуслистов (Хохлов, Пресс), 53:11
Вратари: Смит - Подъяпольский.