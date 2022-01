В состав сборной США на Олимпиаде в Пекине войдут четыре игрока КХЛ

В состав сборной США по хоккею на Олимпийские игры в Пекине вошли четыре представителя КХЛ.

Как сообщает в своем твиттере журналист Фрэнк Серавалли, лигу в составе «звездно-полосатых» представят нападающие Кен Агостино, Энди Миле (оба - «Торпедо», Нижний Новгород), Брайан О'Нилл (»Йокерит») и защитник Стивен Кэмпфер (»Ак Барс», Казань).

NEWS: Reporting with @chrismpeters, team and league sources tell @DailyFaceoff these 15 players have been invited to play for Team USA 🇺🇸 at #Beijing2022 Olympics.



List is still fluid, not all have confirmed participation, and @USAHockey is actively adding others. ⬇️ pic.twitter.com/jAdBFDawZO