Две голевые передачи Кучерова помогли «Тампе-Бэй» победить «Калгари»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» на своей площадке оказалась сильнее «Калгари». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Лайтнинг».

В составе победителей отличились Кори Перри, Брэйден Пойнт, Ондржей Палат и Алекс Киллорн. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 26 бросков из 27. Защитник Михаил Сергачев отыграл 24 минуты 35 секунд, но результативными действиями не отметился. Их соотечественник Никита Кучеров оформил две голевые передачи.

Гости ответили лишь одной заброшенной шайбой в исполнении Диллона Дюбе. Защитник Никита Задоров сыграл 16 минут 42 секунды.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» – «Калгари» – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Голы:

1:0 – Перри (Хедман, Бельмар), 32:21

2:0 – Пойнт (Макдона, Кучеров), 42:52

3:0 – Палат (Кучеров), 50:10

4:0 – Киллорн (Макдона, Стэмкос), 50:24

4:1 – Дюбе (Шилингтон, Монахан), 55:54

Вратари: Ан. Василевский 26/27 – Владарж 29/33.