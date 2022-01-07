Капризов заброшенной шайбой помог «Миннесоте» победить «Бостон»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» в гостях оказалась сильнее «Бостона». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Уайлд».
В составе победителей отличились Кирилл Капризов, Нико Штурм и Мэтт Болди. Российский форвард получил травму после столкновения и ушел в раздевалку, на лед больше не вернувшись. Защитник Дмитрий Куликов отыграл 14 минут 4 секунды, но результативными действиями не отметился.
Хозяева ответили заброшенными шайбами в исполнении Тэйлора Холла и Брэда Маршанда.
Отметим, что «Миннесота» прервала серию из пяти поражений.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Бостон» – «Миннесота» – 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
Голы:
1:0 – Холл (Хаула, Райлли), 6:35
1:1 – Капризов (Фиала, Зукарелло-Асен), 15:25
1:2 – Штурм (Дьюар, Брудин), 16:48
1:3 – Болди (Брудин, Фолиньо), 32:26
2:3 – Маршанд (Гжельчик, Бержерон), 35:35
Вратари: Сваймен 27/30 – Кяхкенен 36/38.