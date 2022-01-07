«Даллас» по буллитам обыграл «Флориду», Гурьянов забил гол и отдал две результативные передачи

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» на своей площадке оказался сильнее «Флориды». Встреча в основное время завершилась со счетом 5:5, а по буллитам точнее были «Старз».

За три периода в составе победителей отличились Михаэль Раффль, Денис Гурьянов, Джейсон Робертсон, Тайлер Сегин и Джейми Бенн. Также на счету российского защитника две результативные передачи. Победный буллит реализовал Джейсон Робертсон.

Гости ответили дублем в исполнении Александра Баркова, а также по одной шайбе забросили Патрик Хернквист, Маккензи Уигар и Джонатан Юбердо. Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 31 бросок из 36.

Отметим, что «Даллас» выиграл третий матч подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» – «Флорида» – 6:5 (1:1, 3:3, 1:1, 0:0, по буллитам - 2:0)

Голы:

0:1 – Барков (Экблад, Юбердо), 8:28

1:1 – Раффль (Факса, Клингберг), 12:53

1:2 – Барков (Лунделль, Экблад), 21:18

2:2 – Гурьянов (Хейсканен, Бенн), 21:46

2:3 – Хернквист (Гудас, Форслинг), 24:07

3:3 – Робертсон (Павелски, Клингберг), 33:10

4:3 – Сегин (Гурьянов), 33:38

4:4 – Уигар (Хернквист, Луостаринен), 37:17

5:4 – Бенн (Гурьянов), 46:26

5:5 – Юбердо (Барков, Экблад), 59:31

Вратари: Холтби 37/42 – Бобровский 31/36.