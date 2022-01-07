30 отраженных бросков Георгиева не помогли «Рейнджерс» обыграть «Вегас»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас» на своей площадке оказался сильнее «Рейнджерс». Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «Голден Найтс».
В составе победителей дубль оформил Джонатан Маршессо, также по одной шайбе забросили Марк Стоун, Маттиас Янмарк и Бретт Хауден. Российский нападающий Евгений Дадонов отыграл 13 минут 44 секунд, отметившись результативной передачей.
Гости лишь одним забитым голом в исполнении Криса Крайдера. Российский вратарь Александр Георгиев отразил 30 бросков из 35.
Отметим, что прервалась победная серия «Рейнджерс» из трех игр.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» – «Рейнджерс» – 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Голы:
1:0 – Маршессо (Руа, Смит), 18:35
1:1 – Крайдер (Какко, Зибанежад), 21:52
2:1 – Стоун (Стивенсон, Дадонов), 28:14
3:1 – Янмарк-Нюлен (Хаттон, Колесар), 33:08
4:1 – Хауден (Кохлан, Патрик), 42:11
5:1 – Маршессо (Смит), 53:59
Вратари: Ленер 18/19 – Георгиев 30/35.