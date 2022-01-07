Шайба Тренина оформила победу «Нэшвилла» над «Лос-Анджелесом»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» на выезде оказался сильнее «Лос-Анджелеса». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Предаторз».
В составе победителей отличились Филип Форсберг, Мэтт Дюшейн, Мэтт Лафф и российский форвард Яков Тренин.
Хозяева ответили заброшенными шайбами в исполнении Дастина Брауна и Мартина Фрка.
Таким образом, «Нэшвилл» одержал третью победу подряд и располагается на втором месте в Западной конференции. В свою очередь, «Лос-Анджелес» потерпел первое поражение за три матча и находится на 10-й строчке Запада.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» – «Нэшвилл» – 2:4 (0:2, 1:1, 1:1, 0:0)
Голы:
0:1 – Форсберг (Гранлунд, Йоси), 3:49
0:2 – Дюшен (Йоси, Форсберг), 19:01
0:3 – Лафф (Казинс, МакКэррон), 22:49
1:3 – Браун (), 29:37
2:3 – Фрк (Арвидссон, Даути), 50:33
2:4 – Тренин (Сиссонс, Жанно), 58:49
Вратари: Дж. Куик 16/19 – Сарос 46/48.