Куликов подрался с Фредериком, заступившись за Капризова (видео)

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» в гостях оказалась сильнее «Бостона». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Уайлд».
Российский защитник «Миннесоты» Дмитрий Куликов подрался с американским нападающим «Бостона» Трентом Фредериком. Инцидент произошел во втором периоде после того, как Фредерик провел силовой прием против форварда «Уайлд» Кирилла Капризова, нанеся россиянину травму. Куликов попытался отомстить за одноклубника и соотечественника.
Trent Frederic drops the gloves with Dmitry Kulikov:— Conor Ryan (@ConorRyan_93) January 7, 2022
pic.twitter.com/ywHBdbHItl
В составе победителей отличились Капризов, Нико Штурм и Мэтт Болди. Российский форвард получил травму после столкновения и ушел в раздевалку, на лед больше не вернувшись. Куликов отыграл 14 минут 4 секунды, но результативными действиями не отметился.
Хозяева ответили заброшенными шайбами в исполнении Тэйлора Холла и Брэда Маршанда.
Отметим, что «Миннесота» прервала серию из пяти поражений.