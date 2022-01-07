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Кучеров - о первом матче после травмы: Круто вернуться

Российский нападающий отличился двумя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» - «Калгари».
07 января 2022 10:28

Российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров поделился мнением о своем первом матче после возвращения после травмы в рамках НХЛ с «Калгари» (4:1).

«Круто вернуться, это точно. Никогда не бывает просто сыграть впервые после травмы, это всегда трудный процесс», - приводит слова Кучерова официальный сайт НХЛ.

В составе победителей отличились Кори Перри, Брэйден Пойнт, Ондржей Палат и Алекс Киллорн. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 26 бросков из 27. Защитник Михаил Сергачев отыграл 24 минуты 35 секунд, но результативными действиями не отметился. Их соотечественник Никита Кучеров оформил две голевые передачи.

Гости ответили лишь одной заброшенной шайбой в исполнении Диллона Дюбе. Защитник Никита Задоров сыграл 16 минут 42 секунды.

источник: NHL (НХЛ)
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