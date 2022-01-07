Главный тренер «Тампы-Бэй» Купер: Кучеров - это уровень элиты

Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер прокомментировал возвращение нападающего Никита Кучеров после травмы. В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (4:1) россиянин отдал две результативные передачи.

«Пропустить столько времени, а после выйти и сыграть с сильным, быстрым соперником, и сделать то, что сделал Никита - это уровень элиты. Кучеров будет первым, кто скажет вам, что у него есть еще, что показать», - приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.

В составе победителей отличились Кори Перри, Брэйден Пойнт, Ондржей Палат и Алекс Киллорн. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 26 бросков из 27. Защитник Михаил Сергачев отыграл 24 минуты 35 секунд, но результативными действиями не отметился. Их соотечественник Никита Кучеров оформил две голевые передачи.

Гости ответили лишь одной заброшенной шайбой в исполнении Диллона Дюбе. Защитник Никита Задоров сыграл 16 минут 42 секунды.