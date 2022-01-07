«Амур» прервал пятиматчевую победную серию «Спартака» в КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» на своей площадке оказался сильнее «Спартака». Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хабаровского клуба.

В составе московского клуба заброшенными шайбами отметились Иван Дроздов и Александр Хохлачев. У хозяев по одному голу забили Владимир Бутузов и Руслан Педан, а точку во встрече поставил Радан Ленц.

Таким образом, «Спартак» набрал 56 очков и занимает шестое место в Западной конференции. «Амур» с 45 очками располагается на девятой строчке Востока.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» – «Спартак» – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы:

0:1 – Дроздов (Цыплаков), 4:37

1:1 – Бутузов (Николишин), 26:39

1:2 – Хохлачев (Широков, Хеед), 29:43

2:2 – Педан (Зырянов, Гиздатуллин), 53:36

3:2 – Ленц (Томашек, Педан), 60:38