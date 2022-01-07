«Амур» прервал пятиматчевую победную серию «Спартака» в КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» на своей площадке оказался сильнее «Спартака». Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хабаровского клуба.
В составе московского клуба заброшенными шайбами отметились Иван Дроздов и Александр Хохлачев. У хозяев по одному голу забили Владимир Бутузов и Руслан Педан, а точку во встрече поставил Радан Ленц.
Таким образом, «Спартак» набрал 56 очков и занимает шестое место в Западной конференции. «Амур» с 45 очками располагается на девятой строчке Востока.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Амур» – «Спартак» – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Голы:
0:1 – Дроздов (Цыплаков), 4:37
1:1 – Бутузов (Николишин), 26:39
1:2 – Хохлачев (Широков, Хеед), 29:43
2:2 – Педан (Зырянов, Гиздатуллин), 53:36
3:2 – Ленц (Томашек, Педан), 60:38