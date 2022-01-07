«Ак Барс» уступил «Адмиралу» в матче КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» на своей площадке оказался сильнее «Ак Барса». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу владивостокского клуба.
В составе победителей забитыми голами отметились Либор Шулак, Павел Шэн, Александр Шевченко и Дмитрий Саюстов. Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Пера Линдхольма и Ильи Сафонова.
Таким образом, «Ак Барс» прервал свою четырехматчевую победную серию. «Адмирал» же одержал победу после трех поражений подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Адмирал» – «Ак Барс» – 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)
Голы:
1:0 – Шулак (Гареев), 9:37
1:1 – Линдхольм (Панюков, Кагарлицкий), 10:39
1:2 – Сафонов (Тарасов, Кэмпфер), 17:43
2:2 – Шэн (Хамидуллин), 22:36
3:2 – Шевченко (Метальников), 35:38
4:2 – Саюстов (Кестнер, Метальников), 44:37