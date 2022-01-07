Квартальнов - о поражении «Ак Барса» от «Адмирала»: Так безвольно играть не должны

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против владивостокского «Адмирала» (2:4).

«Что сказать? Даже и нечего. Во всех линиях сыграли слабо, не заслужили сегодня победы. Будем разбираться, что-то предпринимать, потому что так безвольно мы не должны играть», - приводит слова специалиста официальный сайт клуба из Татарстана.

В составе победителей забитыми голами отметились Либор Шулак, Павел Шэн, Александр Шевченко и Дмитрий Саюстов. Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Пера Линдхольма и Ильи Сафонова.

Таким образом, «Ак Барс» прервал свою четырехматчевую победную серию. «Адмирал» же одержал победу после трех поражений подряд.