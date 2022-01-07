«Витязь» одержал волевую победу над ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ

«Витязь» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил ЦСКА со счетом 4:3ОТ.

В составе подольского клуба забивали Даниэль Одетт в большинстве (14-я минута), Федор Малыхин (50), Миро Аалтонен (52) и Федор Малыхин в овертайме (63). У армейцев заброшенными шайбами отличились Андрей Светлаков, реализовавший численное преимущество (36), Михаил Григоренко (38) и Александр Попов (58).

Добавим, что во время игры стало известно, что три хоккеиста и два тренера ЦСКА сдали положительные тесты на коронавирус.

Таким образом, армейцы, добыв 63-е очко, поднялись на третье место турнирной таблицы Западной конференции, «Витязь», набрав 42 очка, остался на десятой позиции.

ЦСКА 9 января проведет гостевой матч со СКА, а «Витязь» примет «Авангард».

КХЛ

ЦСКА (Москва) - «Витязь» (Московская обл.) - 3:4ОТ (0:1, 2:0, 1:2, 0:1)

Голы:

0:1 – Одетт (Старков, Аалтонен), 13:38 - Бол.

1:1 – Светлаков (Окулов, Слепышев), 35:25 - Бол.

2:1 – Григоренко (Грудинин, Сергеев), 37:17

2:2 – Малыхин (Рассказов), 49:10

2:3 – Аалтонен (Старков), 51:34

3:3 – Попов (Слепышев), 57:44

3:4 – Малыхин (Воронков, Попов), 62:15