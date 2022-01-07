«Металлург» после приключений в Казахстане одержал волевую победу над «Локомотивом»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» на своем льду обыграл ярославский «Локомотив».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Николай Голдобин, реализовавший большинство, бывший капитан московского «Спартака» Анатолий Никонцев и Денис Зернов.

Гости ответили шайбой Егора Коршкова, открывшего счет уже на третьей минуте первого периода.

Добавим, что «сталевары» прошлую игру проводили против «Барыса» в охваченном протестами Казахстане, несмотря на то, что в регламенте КХЛ есть пункт о запрете проведения матчей в городе, в котором введен режим ЧП. Позже лига приняла решение о проведении последующих домашних игр «Барыса» на территории России.

Подопечные Ильи Воробьева набрали 70 очков и вышли в лидеры Восточной конференции. Ярославцы с 55 очками остались седьмыми на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) - «Локомотив» (Ярославль) - 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

Голы:

0:1 - Коршков (Красковский), 2:29

1:1 - Голдобин (Хульстрем), 10:35 (5х4)

2:1 - Никонцев (Акользин, Земченок), 17:04

3:1 - Зернов (Коростелев, Карпов), 18:45

Вратари: Олкинуора - Исаев.