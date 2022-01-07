Хоккейный турнир на Олимпиаде обслужат пять российских судей

Пять российских арбитров обслужат матчи хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

Как сообщает «РИА Новости», в судейском корпусе олимпийского турнира Россию представят главные рефери Роман Гофман и Евгений Ромасько, а также линейные Глеб Лазарев, Никита Шалагин и Дмитрий Шишло.

На поединках женского турнира будут работать две Дарьи - Абросимова и Ермак. Обе девушки заявлены в качестве главных арбитров.

Напомним, Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.