Дубли Александрова и Бакоша помогли «Сочи» обыграть «Нефтехимик»

«Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Нефтехимик» со счетом 4:1.
В составе сочинской команды дублями отметились Юрий Александров (30-я и 42-я минуты) и Мартин Бакош (53, 54). У клуба из Нижнекамска забил Эдуард Гиматов (31).
Таким образом, «Сочи» набрал 41 очко и остался на 11-м месте турнирной таблицы Западной конференции. «Нефтехимик» идет седьмым на Востоке, имея 48 очков.
9 января «Сочи» сыграет в гостях с «Северсталью», а «Нефтехимик» проведет выездной матч против московского «Динамо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) - «Нефтехимик» (Нижнекамск) - 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Голы:
1:0 – Александров (Морозов), 29:33
1:1 – Гиматов (Попов), 30:59
2:1 – Александров, 41:06
3:1 – Бакош (Глотов), 52:19
4:1 – Бакош (Феоктистов), 53:59
источник: «Советский спорт»