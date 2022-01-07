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СКА всухую обыграл «Торпедо» и упрочил лидерство на Западе

Команда Романа Ротенберга одержала третью победу подряд
СКА всухую обыграл «Торпедо» и упрочил лидерство на Западе
07 января 2022 19:14
автор: Александр Шульгин
автор фото: Твиттер ХК СКА

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ питерский СКА дома нанес поражение нижегородскому «Торпедо».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Михаил Воробьев, Лео Комаров и Андрей Кузьменко, реализовавший численный перевес.

Питерцы набрали 66 очков и упрочили лидерство в турнирной таблице Западной конференции, оторвавшись на три очка от московских «Динамо» и ЦСКА.

Нижегородцы с 49 очками остались девятыми.

КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) - «Торпедо» (Нижний Новгород) - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы:
1:0 - Воробьев (Лехтонен, Гусев), 22:55
2:0 - Комаров (Бурдасов), 24:16
3:0 - Кузьменко (Бурдасов, Комаров), 42:54 (5х4)
Вратари: Юханссон - Кочетков.

источник: «Советский спорт»
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