«Авангард» нанес поражение минскому «Динамо» в матче КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» на своем льду обыграл минское «Динамо».
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Наиль Якупов, открывший счет уже на первой минуте первого периода, Кирилл Семенов и Корбан Найт.
Благодаря этой победе «ястребы» набрали 56 очков и остались на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.
Минчане с 54 очками замыкают кубковую восьмерку на Западе.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омская область, Россия) - «Динамо» (Минск, Белоруссия) - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы:
1:0 - Якупов (Семенов, Готовец), 0:43
2:0 - Семенов (Якупов, Сведберг), 29:11
3:0 - Найт (Толчинский), 43:21
Вратари: Грубец - Рыбар.
источник: «Советский спорт»