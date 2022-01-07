«Авангард» нанес поражение минскому «Динамо» в матче КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» на своем льду обыграл минское «Динамо».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Наиль Якупов, открывший счет уже на первой минуте первого периода, Кирилл Семенов и Корбан Найт.

Благодаря этой победе «ястребы» набрали 56 очков и остались на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

Минчане с 54 очками замыкают кубковую восьмерку на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омская область, Россия) - «Динамо» (Минск, Белоруссия) - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы:

1:0 - Якупов (Семенов, Готовец), 0:43

2:0 - Семенов (Якупов, Сведберг), 29:11

3:0 - Найт (Толчинский), 43:21

Вратари: Грубец - Рыбар.