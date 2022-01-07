Главный тренер «Торпедо»: Не должны был играть 8-9 человек, у многих была температура

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски рассказал о непростой ситуации в команде после поражения от питерского СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«У нас сложный выезд - много травмированных и больных. Вообще не должны были играть 8-9 человек, но они вышли и бились. У была многих температура. Можно только гордиться ими. У нас сейчас тяжелая ситуация, очень нужны очки.

Соперник силен. СКА хорошо держал шайбу у нас в зоне. Первый период был очень тяжелым, очень устали. Потом стало полегче. Не могу ругать своих игроков за это. У нас была задача сыграть проще в своей зоне, но сил не хватило», - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу армейцев.

«Торпедо» с 49 очками занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.