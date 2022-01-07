Роман Ротенберг: Я родился в Ленинграде и шел к этому всю жизнь

Главный тренер питерского СКА Роман Ротенберг прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против нижегородского «Торпедо».

«Сыграли дисциплинированно, выполнили установку на игру. Все отработали на максимуме. Выполнили то, о чем договаривались. Хочу поблагодарить болельщиков - они здорово поддерживали команду. Хотим играть при полных трибунах - это наше конкурентное преимущество. Для меня большая честь быть на лавке с этими ребятами и побеждать. Я родился в Ленинграде и шел к этому всю жизнь», - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Кроме того, Ротенберг отметил, что вернувшиеся с молодежного чемпионата мира хоккеисты команды, а также перешедший из «Тампа-Бэй Лайтнинг» Александр Волков тренируются вместе с командой и готовы в любой момент выйти на лед.

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу питерцев, в составе которых отличились Михаил Воробьев, Лео Комаров и Андрей Кузьменко, реализовавший численный перевес.

СКА набрал 66 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице Западной конференции, оторвавшись на три очка от московских «Динамо» и ЦСКА.