Воробьев рассказал, когда Кошечкин сможет вернуться на лед

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против ярославского «Локомотива», а также рассказал, когда Василий Кошечкин вновь сможет сыграть за команду.

«У нас хорошо получился первый период: забили, повели в счете. Во втором и третьем периодах пришлось яростно обороняться. Сблокировали много бросков, фантастически сыграл Юхо Олкинуора.

Пока восстановление Василия Кошечкина идет не совсем так, как нам хотелось бы. Вроде бы шаг вперед, а через несколько дней - назад. Скорее всего, сыграет уже после олимпийской паузы, не раньше», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

В отсутствие Кошечкина ворота команды защищает финский легионер Юхо Олкинуора.

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Магнитки», в составе которой отличились Николай Голдобин, реализовавший большинство, бывший капитан московского «Спартака» Анатолий Никонцев и Денис Зернов.

Подопечные Ильи Воробьева набрали 70 очков и вышли в лидеры Восточной конференции.