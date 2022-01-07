Капризов пропустит матч против «Вашингтона»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов не примет участия в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтон Кэпиталз».

Об этом сообщила в своем твиттере журналистка Джесси Пирс.

Напомним, во встрече против «Бостон Брюинз», которую «дикари» выиграли со счетом 3:2, Капризов, забросивший одну из трех шайб своей команды, получил удар от игрока «мишек» Трента Федерика, после которого не смог продолжить игру и покинул лед.

По словам главного тренера «Миннесоты» Дина Эвасона, сроки восстановления россиянина пока неизвестны.

В текущем сезоне Капризов провел 32 матча, в которых набрал 40 (14+26) очков.