Юров и Мичков вылетят в Россию 8 января

Хоккеисты молодежной сборной России Данил Юров и Матвей Мичков, отбывающие карантин в Канаде в связи с заражением коронавирусом, вылетят в Россию 8 января.

Об этом сообщил ТАСС, сославшись на пресс-службу ФХР.

Напомним, оба игрока сдали положительные тесты во время молодежного чемпионата мира, который стартовал 27 декабря 2021 года в Эдмонтоне и Ред-Дире, однако был отменен спустя два дня после многочисленных случаев заболевания среди команд-участниц. Согласно действующему канадскому законодательству, Юров и Мичков были отправлены на карантин.

Подопечные Сергея Зубова успели провести два матча, в которых потерпели одно поражение (от Швеции - 3:6) и одержали одну победу (над Швейцарией - 4:2).