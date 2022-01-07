НХЛ перенесла две игры «Оттавы» из-за карантинных ограничений в Канаде

НХЛ приняла решение о переносе двух матчей «Оттавы Сенаторз» на более поздний срок в связи с действующими в Канаде ограничениями.

Как сообщает пресс-служба лиги, в запланированные даты не состоятся встречи команды против «Ванкувер Кэнакс» 8 января и «Виннипег Джетс» 15 числа.

Напомним, ранее НХЛ уже была вынуждена отложить более 70 матчей из-за вспышек заболеваемости коронавирусом в различных командах. Также лига увеличила традиционную рождественскую паузу в конце декабря.

Кроме того, игроки НХЛ не примут участия в Олимпийских играх в Пекине, который пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.