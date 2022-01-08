Две шайбы Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Калгари»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» на своей площадке оказалась сильнее «Калгари». Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Харрикейнз».
В составе победителей дубль оформил российский нападающий Андрей Свечников. Также по одной шайбе забросили Йеспер Фаст, Дерек Степан, Тони Деанджело и Брэди Шей.
Гости ответили забитыми голами в исполнении Блейка Коулмана, Мэттью Ткачука и Джонни Годро.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Каролина» – «Калгари» – 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)
Голы:
0:1 – Колман (), 5:12
1:1 – Фаст (Шей, Пеши), 17:15
2:1 – Степан (Коул, Лоренц), 27:40
3:1 – Свечников (Шей, Трочек), 29:22
4:1 – Деанджело (Терявяйнен, Ахо), 32:35
4:2 – Ткачак (Колман, Линдхольм), 33:26
4:3 – Годро (Ткачак, Гадбрэнсон), 48:57
5:3 – Шей (Лоренц, Котканиеми), 58:08
6:3 – Свечников (Дж.Стаал), 59:05
Вратари: Андерсен 36/39 – Владарж 31/37.