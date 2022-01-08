«Сент-Луис» уверенно победил «Вашингтон», Бучневич оформил дубль

В матче регулярного чемпионата НХ»Л «Сент-Луис» на своей площадке оказался сильнее «Вашингтона». Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «Блюз».
В составе победителей дубль оформил российский нападающий Павел Бучневич. Также на счету форварда голевая передача. По одному голу забили Иван Барбашев, Тори Крюг и Оскар Сундквист.
Гости ответили лишь одной заброшенной шайбой в исполнении Даниэля Спронга. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин завершил игру с показателем полезности «-3», не отметившись результативными действиями.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» – «Вашингтон» – 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
Голы:
0:1 – Спронг (ван Римсдайк, Протас), 2:02
1:1 – Крюг (Кайру, Томас), 12:10
2:1 – Бучневич (О′Райлли, Сканделла), 29:08
3:1 – Сундквист (Саад, Фолк), 37:20
4:1 – Барбашев (О′Райлли, Бучневич), 40:59
5:1 – Бучневич (Томас), 56:08
Вратари: Хуссо 26/27 – Самсонов 12/16, Фукале 7/7.