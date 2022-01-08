Бучневич признан первой звездой матча «Сент-Луис» - «Вашингтон»

В матче регулярного чемпионата НХ»Л «Сент-Луис» на своей площадке оказался сильнее «Вашингтона». Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «Блюз».
Первой звездой игры был признан российский нападающий победителей Павел Бучневич, набравший в матче 3 (2+1) очка.
Второй звездой стал вратарь «Блюз» Вилле Хуссо, отразивший 26 бросков из 27. Третьей - защитник «Сент-Луиса» Тори Крюг (1+0).
В составе победителей также по одному голу забили Иван Барбашев, Тори Крюг и Оскар Сундквист.
Гости ответили лишь одной заброшенной шайбой в исполнении Даниэля Спронга. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин завершил игру с показателем полезности «-3», не отметившись результативными действиями.
источник: «Советский спорт»