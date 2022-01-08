Девочка, победившая рак, сфотографировалась с Овечкиным

В матче регулярного чемпионата НХ»Л «Сент-Луис» на своей площадке оказался сильнее «Вашингтона». Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «Блюз».

Как сообщает пресс-служба столичного клуба на этот матч приехала болельщица Райли, которая излечилась от рака. Она является фанатом российского нападающего «столичных» Александра Овечкина. Перед матчем с «Сент-Луисом» девочке удалось сфотографироваться с кумиром.

Stick taps to Riley, who beat her two-and-a-half year battle with cancer and traveled from Iowa to St. Louis tonight to watch her favorite player!



To top it off, she got a picture with the #Gr8 during warmups 🥰#ALLCAPS pic.twitter.com/wqw6n5bzNH — Washington Capitals (@Capitals) January 8, 2022

В составе победителей дубль оформил российский нападающий Павел Бучневич. Также на счету форварда голевая передача. По одному голу забили Иван Барбашев, Тори Крюг и Оскар Сундквист.

Гости ответили лишь одной заброшенной шайбой в исполнении Даниэля Спронга. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин завершил игру с показателем полезности «-3», не отметившись результативными действиями.