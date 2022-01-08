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Девочка, победившая рак, сфотографировалась с Овечкиным

Встреча произошла на матче регурярного чемпионата НХЛ Сент-Луис» - «Вашингтон».
08 января 2022 10:58

В матче регулярного чемпионата НХ»Л «Сент-Луис» на своей площадке оказался сильнее «Вашингтона». Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «Блюз».

Как сообщает пресс-служба столичного клуба на этот матч приехала болельщица Райли, которая излечилась от рака. Она является фанатом российского нападающего «столичных» Александра Овечкина. Перед матчем с «Сент-Луисом» девочке удалось сфотографироваться с кумиром.

В составе победителей дубль оформил российский нападающий Павел Бучневич. Также на счету форварда голевая передача. По одному голу забили Иван Барбашев, Тори Крюг и Оскар Сундквист.

Гости ответили лишь одной заброшенной шайбой в исполнении Даниэля Спронга. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин завершил игру с показателем полезности «-3», не отметившись результативными действиями.

источник: Twitter.com
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