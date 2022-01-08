Матч СКА - ЦСКА отменен из-за случаев заражения коронавирусом в московской команде

Матч регулярного чемпионата КХЛ СКА - ЦСКА, который должен пройти 9 января, отменен из-за коронавируса. Об этом сообщает «СЭ».

По данным источника», москвичи попросили лигу перенести матч из-за заболевших игроков, и она пошла навстречу.

Напомним, ранее стало известно о том, что положительный результат на коронавирус показали тесты защитников Никиты Нестерова и Джона Гилмора, нападающего Владислава Каменева, а также тренеров Евгения Корешкова и Владимира Чебатуркина.

В последнем матче регулярного чемпионата КХЛ армейцы дома уступили подольскому «Витязю» со счетом 3:4 в овертайме.