Свечников - о дубле в матче «Каролина» - «Калгари»: В последних 10 играх мне не везло

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников прокомментировал победу над «Калгари» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Форвард забросил две шайбы и был признан второй звездой встречи.

«Всегда, когда ты забиваешь, то становишься увереннее в себе. Я бы сказал, что в последних 10 матчах мне не везло. Я пытался забить, но не получалось. Слава богу, что теперь я забросил парочку шайб. Посмотрим, что будет дальше», - при водит слова Андрея официальный сайт НХЛ.

В составе победителей дубль оформил российский нападающий Андрей Свечников. Также по одной шайбе забросили Йеспер Фаст, Дерек Степан, Тони Деанджело и Брэди Шей.

Гости ответили забитыми голами в исполнении Блейка Коулмана, Мэттью Ткачука и Джонни Годро.