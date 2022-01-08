Овечкин попал Кузнецову клюшкой по лицу во время матча «Сент-Луис» - «Вашингтон» (видео)

В матче регулярного чемпионата НХ»Л «Сент-Луис» на своей площадке оказался сильнее «Вашингтона». Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу.

Во втором периоде во время борьбы за шайбу капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин после вбрасывания случайно попал клюшкой по лицу соотечественнику Евгению Кузнецову. В результате Кузнецов был вынужден уйти в раздевалку на несколько минут, после оказания медицинской помощи он вернулся в игру.

Видео инцидента можно посмотреть здесь.

В составе победителей дубль оформил российский нападающий Павел Бучневич. Также на счету форварда голевая передача. По одному голу забили Иван Барбашев, Тори Крюг и Оскар Сундквист.

Гости ответили лишь одной заброшенной шайбой в исполнении Даниэля Спронга. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин завершил игру с показателем полезности «-3», не отметившись результативными действиями.