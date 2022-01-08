Бучневич - о победе «Сент-Луиса» над «Вашингтоном»: Нам удалось лишить Овечкина свободы

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич прокомментировал победу своей команды над «Вашингтоном» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Форвард набрал 3 (2+1) очка и был признан первой звездой встречи.

«Тренер указывал нам на то, что с Овечкиным нужно играть как можно плотнее и лишать его свободного пространства. И я думаю, что нам это удалось. Мы проделали классную работу и добыли сегодня победу благодаря командным усилиям», - приводит слова Бучневича официальный сайт НХЛ на русском языке.

В составе победителей также по одному голу забили Иван Барбашев, Тори Крюг и Оскар Сундквист.

Гости ответили лишь одной заброшенной шайбой в исполнении Даниэля Спронга. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин завершил игру с показателем полезности «-3», не отметившись результативными действиями.