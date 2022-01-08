КХЛ провела экстренное совещание из-за пандемии, не исключен вариант приостановки чемпионата

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выступила с официальным заявлением по поводу ситуации с массовыми заболеваниями игроков в командах лиги. На данный момент отменены несколько матчей в календаре.

Лига провела несколько экстренных совещаний, где обсудила различные варианты развития событий: присуждение технических поражений, приостановку чемпионата с последующим продолжением, в том числе с продлением его сроков.

Главная цель всех вариантов — сохранить здоровье участников, закончить чемпионат, провести плей-офф и определить победителя», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

Напомним, ближайшие игры «Автомобилиста» (Екатеринбург), «Салавата Юлаева» (Уфа) и ЦСКА (Москва) отменены из-за массовых заражений игроков.