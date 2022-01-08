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«Трактор» всухую обыграл «Куньлунь» и вернул себе лидерство на Востоке

Челябинцы сражаются за победу в конференции
08 января 2022 22:09
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» на выезде обыграл «Куньлунь» и вышел в лидеры Восточной конференции.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Никита Тертышный, Вячеслав Основин, Альберт Яруллин и Владимир Ткачев, реализовавший численное преимущество.

«Трактор» набрал 71 очко и вернул себе лидерство на Востоке, обойдя магнитогорский «Металлург».

Пекинцы с 25 очками по-прежнему замыкают турнирную таблицу конференции.

КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин, КНР) - «Трактор» (Челябинск, Россия) - 0:4 (0:0, 0:4, 0:0)
Голы:
0:1 - Тертышный (Гика, Седлак), 27:09
0:2 - Основин (Фатеев, Шварев), 32:14
0:3 - Яруллин (Ткачев, Бывальцев), 32:57
0:4 - Ткачев (Гика, Пулккинен), 37:59.
Вратари: Смит - Вилл.

источник: «Советский спорт»
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