«Конечно, лучше все закрыть». Фетисов - о случаях заражения коронавирусом в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал возможные последствия многочисленных случаев заболевания коронавирусом в командах КХЛ.

«К сожалению, жизнь теперь другая. Но мы все равно движемся вперед настолько осторожно, насколько это возможно. Конечно, лучше все закрыть. С другой стороны, нужно учитывать Олимпиаду, которая уже на носу. Китайцы уже достаточно определили, что те, кто приедут с положительным тестом, будут временно изолированы. Здесь непростая история. Надеюсь, в КХЛ держат руку на пульсе и принимают взвешенные решения», - приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Напомним, с начала 2022 года КХЛ перенесла уже восемь матчей с участием разных команд.

По последней информации, лига инициирует экстренные совещания, на которых будет реагировать на сложившуюся ситуацию вплоть до приостановки регулярного чемпионата.

Ранее стало известно, что в случае сдачи положительного теста на коронавирус на Олимпийских играх в Пекине спортсмен обязан будет в течение суток сдать два подряд отрицательных, иначе в соответствии с действующим китайским законодательством будет помещен на карантин сроком от трех до пяти недель.

Игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.