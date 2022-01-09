«Даллас» дома обыграл «Питтсбург», Гурьянов отличился заброшенной шайбой

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» – «Питтсбург Пингвинз» завершился победой хозяев со счетом 3:2.

Отметим, что в составе победившей команды шайбы забросили Денис Гурьянов (37), Джо Павелски (55) и Роопе Хинц (57). Соперник ответил голами Брайана Дюмулена (7) и Каспери Капанена (7).

Таким образом, «Даллас» набрал 36 очков и расположился на 12-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда одержала свою четвертую победу кряду в чемпионате. «Питтсбург» идет седьмым на Востоке (45 очков).

9 января «Старз» сыграют в гостях против «Сент-Луиса», а «Пингвинз» тремя днями позже на выезде встретятся с «Анахаймом».