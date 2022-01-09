Две голевых передачи Сергачева не помогли «Тампе-Бэй» набрать очки в матче с «Бостоном»

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпели домашнее поражение от «Бостон Брюинз» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей по две заброшенные шайбы записали на свой счет Давид Пастрняк (2-я и 7-я минуты) и Брэд Маршан (21, 58). Еще один гол забил Антон Блид (35).

Хозяева ответили результативными бросками Ондржея Палата (41) и Брейдена Пойнта (52). Российский голкипер Андрей Василевский оформил 25 сэйвов из 29 возможных. Защитник Михаил Сергачев провел на льду 23 минуты 47 секунд и отличился двумя голевыми передачами. Форвард Никита Кучеров отыграл 19 минут 13 секунд – его показатель полезности составил «-3».

Отметим, что в данный момент «Тампа» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко. «Бостон» идет восьмым с 38 очками.

11 января «Лайтнинг» на выезде сыграют с «Нью-Джерси», а «Брюинз» в тот же день проведут гостевую встречу против «Вашингтона».