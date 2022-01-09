«Флорида» добилась гостевой победы над «Каролиной», Бобровский оформил 24 сэйва

«Флорида Пантерз» в гостях обыграла «Каролину Харрикейнз» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Одним из главных героев встречи стал форвард победившей команды Картер Вераге, отличившийся дублем на 18-й и 21-й минутах. По голу забили Джонатан Юбердо (2) и Энтони Дюклер (63). Российский голкипер Сергей Бобровский оформил 24 сэйва из 27 возможных. Форвард Максим Мамин отыграл 14 минут 7 секунд, не набрав голевых очков.

Авторами забитых голов в составе «Харрикейнз» стали Теуво Терявяйнен (4), Брэди Шей (35) и Сет Джарвис (42). Нападающий Андрей Свечников провел на льду 18 минут 8 секунд – его показатель полезности составил «-2».

Благодаря сегодняшнему результату «Флорида» набрала 51 очко и поднялась на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Каролина» расположилась на третьей строчке с 50 очками.

12 января «Пантерз» сыграют дома против «Ванкувера», а «Харрикейнз» в тот же день на выезде встретятся с «Филадельфией».