«Рейнджерс» на выезде обыграли «Анахайм», у Георгиева 13 отраженных бросков

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» – «Нью-Йорк Рейнджерс» завершился победой гостевой команды со счетом 4:1.

Отметим, что у команды из Нью-Йорка двумя заброшенными шайбами отличился Райан Линдгрен (51-я и 60-я минуты). Авторами еще двух голов в составе гостей стали Мика Зибанеджад (35) и Джарред Тинорди (42). Российский вратарь Александр Георгиев отразил 13 бросков из 14. У хозяев результативными броском отметился Исак Лундестрем (32).

Таким образом, «Рейнджерс» набрали 50 очков и расположились на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Анахайм» занимает шестую строчку Запада (43 очка).

В следующем матче «Дакс» сыграют дома против «Детройта» (10 января), а клуб из Нью-Йорка в гостях встретится с «Лос-Анджелесом» (11 января).