«Вашингтон» уступил «Миннесоте» в серии буллитов, Кузнецов стал автором заброшенной шайбы

Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» обыграли «Вашингтон Кэпиталз» (3:2 Б) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Отметим, что в основное время соперники забросили друг другу по две шайбы. В составе хозяев голы забили Матс Цуккарелло (34-я минута) и Маркус Фолиньо (60). Гости ответили результативными бросками Коннора Макмайкла (23) и Евгения Кузнецова (26).

В серии буллитов победу «Уайлд» принесла реализованная попытка Фредерика Годро. Российский нападающий Кирилл Капризов не принял участие в прошедшей встрече из-за травмы.

Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин отличился голевой передачей, отыграв 23 минуты 17 секунд. Защитник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями – его игровое время составило 23 минуты 20 секунд.

Таким образом, «Миннесота» набрала 44 очка и поднялась на пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Вашингтон» идет пятым на Востоке (49 очков).

15 января «Уайлд» на своей площадке сыграют против «Анахайма», а 11 января «Кэпиталз» у себя примут «Бостон».